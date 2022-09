"Non credo che il Milan ci possa sottovalutare". A dirlo è Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, che a La Gazzetta dello Sport ha spiegato il progetto del club austriaco: "Prendiamo giovani per la prima squadra o ragazzini da inserire nel settore giovanile, da noi hanno l'occasione di vincere titoli e fare esperienza europea ai massimi livelli. Poi, quando sono pronti, li vendiamo, ottenendo un vantaggio per tutti. Quest'estate abbiamo preso tanti giocatori, ma Fernando è quello che si è inserito meglio".