Sampdoria, Bereszynski e Yepes titolari, Oudin con Coda davanti: tutti i dubbi di Semplici

Leonardopotrebbe cambiare radicalmente laper la sfida contro il Frosinone, rivoluzionando l’assetto tattico con il passaggio alla difesa a quattro. Questo cambio potrebbe dare maggiore stabilità al reparto arretrato, con un probabile schieramento che vedesulla destra, Altare e Curto centrali, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio traBeruatto, però, potrebbe anche avanzare sulla linea dei trequartisti, prendendo il posto di Sibilli. In discesa le quotazioni di Riccio, che dovrebbe andare ancora in panchina.A centrocampo sale laper un posto da titolare accanto a Ricci, che sembra favorito rispetto a Meulensteen, apparso in calo nelle ultime uscite. Sulle fasce,dovrebbe agire a destra, mentre a sinistra la scelta è ancora in bilico traDa non escludere l’opzione Benedetti, che dopo aver superato un problema al ginocchio potrebbe essere impiegato sia in mezzo al campo sia in posizione più larga.

In attacco, la squalifica di Niang cambia le carte in tavola. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da, con l’obiettivo di garantire maggiore incisività sotto porta. Ancora panchina per Abiuso, che pure il tecnico ha 'torchiato' allenandolo insieme a Coda per quanto riguarda la fase di finalizzazione.