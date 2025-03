Sampdoria, torna Yepes? Ballottaggio con Meulensteen a centrocampo

Getty Images

Leonardoha adottato per lala difesa a quattro a gara in corso durante l'ultima partita con la Reggiana, e potrebbe riproporla anche contro il Frosinone, questa volta dal primo minuto. Il modulo ha dato equilibrio alla squadra, permettendo maggiore compattezza e solidità. Resta da capire però a chi il tecnico blucerchiato affiderà le chiavi del centrocampo. Uno sicuro del posto è Matteodiventato da qualche tempo un punto fermo per la squadra, dopo tanti mesi ai margini.Il classe 1994 è adesso un titolare, e l’attenzione è ora sul suo possibile compagno di reparto. Il ballottaggio principale riguarda Gerarde Melle. Yepes è entrato nella ripresa contro la Reggiana, offrendo maggiore copertura e ordine rispetto all'olandese. La sua ultima presenza da titolare risale alla sfida contro il Sudtirol, mentre in precedenza era stato schierato dal primo minuto anche contro Cosenza e Modena, dove aveva anche indossato la fascia da capitano. Nonostante il suo rendimento, il centrocampista spagnolo è ancora in attesa delun aspetto che potrebbe influenzare il suo impiego nelle prossime partite.

Meulensteen, invece, adesso potrebbeCon Semplici ha sempre giocato titolare, eccezion fatta per le gare contro Cosenza e Modena, ma la sua prestazione contro la Reggiana non è stata convincente. Questo potrebbe spingere il tecnico a concedere un’opportunità a Yepes, che aspetta una maglia dall'inizio dopo quattro partite vissute dalla panchina. La decisione finale spetta al mister, anche se da qualcuno viene ventilato che, oltre alla questione tattica, possa pesare sulle esclusioni recenti anche ladi Yepes. Lo spagnolo infatti attende segnali concreti sul prolungamento del suo accordo con la Sampdoria, in scadenza a giugno. Teoricamente il regista già da gennaio avrebbe potuto firmare con un nuovo club.