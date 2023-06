Le società di Serie A stanno movimentando il mercato dei direttori sportivi. L'effetto domino potrebbe coinvolgere anche ladi Radrizzani, che proprio in settimana dovrebbe incontrare l'attuale ds blucerchiato Mattia. Il dirigente è in scadenza, ha affrontato uno dei momenti più complessi della storia doriana e si confronterà con l'imprenditore per capire i progetti della nuova proprietà, i possibili ruoli e i movimenti.Nel frattempo però Radrizzani ha preso contatto con altri possibili direttori sportivi. La sensazione è che si vada verso un profilo giovane, emergente, da affiancare a ad un ad di esperienza . I due nomi in pole, al momento, sembrano essere Claudioe Giovanni. Chiellini è il gemello di Giorgio, difensore bianconero, e ha vissuto due anni alla corte di Knaster a Pisa. Manna invece è attualmente stato promosso ds della, dall'Under23 alla prima squadra. La sensazione però è che possa trattarsi di un incarico ad interim, in attesa dei movimenti di Serie A, da Giuntoli a Massara passando per Tare, e secondo Il Secolo XIX la Samp lo starebbe monitorando.