Nonostante i tanti nodi ancora da sciogliere, la Sampdoria si sta muovendo anche a livello societario. Per il club blucerchiato, Radrizzani e Manfredi stanno studiando le novità dirigenziali, e i due imprenditori potrebbero riportare in Italia Fabio Paratici. L'ex direttore della Juventus starebbe svolgendo il ruolo di consulente per la squadra genovese, nonostante l'inibizione.



Il provvedimento di inibizione temporanea di trenta mesi comminatogli dalla Corte d'Appello Figc nell'ambito del processo plusvalenze della Juventus secondo Il Secolo XIX non precluderebbe al dirigente, già blucerchiato dal 2004 al 2010, le mansioni dirigenziali dopo la revisione del divieto di partecipazione a ogni attività legata al calcio dello scorso 24 marzo dal Comitato Disciplinare della Fifa.



Stando al quotidiano, la collaborazione di Paratici con la Samp potrebbe essere 'strutturale', più di una consulenza. Per il ruolo di amministratore delegato o direttore generale, invece, viene ipotizzato il profilo di Sandro Mencucci del Lecce. Mencucci conosce bene Radrizzani, per aver già lavorato con lui nel Leeds.