Sampdoria, alta tensione: i giocatori non rientrano a Bogliasco dopo la sconfitta, subito ritiro

Getty Images

L'ennesima sconfitta dellaha fatto salire la tensione, già ai massimi storici, oltre al livello di guardia. E così, dopo la partita persa dai blucerchiati al Picco di Spezia, il pullman blucerchiato è rimasto per ore nel parcheggio dello stadio. Da Bogliasco infatti arrivavano notizie di assembramenti di tifosi, riconducibili secondo Il Secolo XIX ai gruppi della Sud. L'intento era evidente, sarebbero anche comparse delle scritte abbastanza eloquenti: "L'entità della batosta era già emersa chiaramente ieri quando qualche giocatore, al termine della partita, aveva leagli occhi. Un atteggiamento inaccettabile, a sei giornate dalla fine, che se confermato saprebbe davvero tanto di resa. Era ipotizzabile che la tensione, latente già da una settimana, sarebbe esplosa e così è stato. La società ha imposto il silenzio stampa, non ha parlato nessuno nel post gara, poi si è cercato di capire come comportarsi per il rientro a Genova.

Alla fine, dopo ore di attesa, l'amministratore delegato Fiorella ha fatto scendere tutti i giocatori dal pullman, chiarendo come la loro incolumità fosse una sua responsabilità. A quel punto, è stata fatta la scelta di andare direttamente insenza rientrare al Mugnaini. A Spezia, la Samp era rappresentata solo da Fiorella: era stato chiesto alla dirigenza, anche per motivi di ordine pubblico, di limitare le presenze. Poi sono iniziate le call tra Manfredi, Accardi, They e Messina, per capire le prossime mosse, a partire dal futuro di Semplici che pare segnato.