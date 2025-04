Getty Images

Lasprofonda nel. La conferma di Leonardoalla guida dei blucerchiati non ha portato i risultati sperati, anzi, la squadra si è sfaldata ancora di più, collezionando l’ennesima debacle. Il teatrino fatto di conferme e improvvisi dietro front su un possibile esonero non concretizzatosi si è risolto, come ampiamente prevedibile, inAndare aguidati da un allenatore sfiduciato ha prodotto il risultato ampiamente preventivato: la Samp è allo stesso punto di sabato scorso, solo con una partita in meno per evitare la

A Genova il clima è rovente. I tifosi sono furiosi e chiedono – sportivamente parlando – la. La società ha imposto il, ma secondo alcune fonti l’esonero di Semplici sarebbe imminente. Resta da capire chi potrebbe subentrare. Il ritorno di Andreaappare: l'ex tecnico blucerchiato avrebbe chiesto la rimozione di Accardi e non sarebbe convinto di “sporcarsi” la carriera con una retrocessione.Più percorribile la pista che porta a Beppe, che però avrebbe chiesto un contratto fino a giugno 2026 per accettare la sfida. Sullo sfondo resta Aurelio, mentre prende corpo anche l’ipotesi di una soluzione interna con Ciccio. In città circola perfino la voce – più romantica che realistica – di un possibile intervento di Robertoper salvare la squadra del suo cuore. Ma al momento, si tratta solo di unsenza basi concrete. Anche perché il tempo stringe sempre più, la Serie C è dietro l’angolo, e la Sampdoria continua ad affondare nel silenzio e nella confusione.