L'assemblea degli azionisti della Sampdoria, come noto, è andata deserta a causa dell'indisponibilità da parte della famiglia Ferrero a prendere parte all'evento. Nonostante ciò, però, i tifosi blucerchiati hanno deciso di farsi sentire ugualmente, tanto che un gruppo di sostenitori genovesi ha deciso di farsi sentire prendendo posizione sotto la sede di Banca Lazard a Milano.



I tifosi, circa una cinquantina secondo Primocanale, si sono dati ugualmente appuntamento a Milano e sono pronti a farsi sentire co i membri del CdA in arrivo per una riunione con l'advisor scelto per occuparsi della cessione del club. A breve dovrebbe raggiungere gli uffici milanesi di Lazard Gianni Panconi, l'uomo dei numeri della Samp.