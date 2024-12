Sampdoria, il totonome per l'eventuale post Sottil: da Vivarini a Andreazzoli, i motivi del mancato accordo. E Foti...

AFP via Getty Images

Le ultime ore sono state piuttosto convulse in casa: domenica sera, il tecnico Andreasembrava virtualmente esonerato, ed era partito il consueto totonome per l'eventuale sostituzione del mister. Le valutazioni fatte nelle ultime ore poi hanno cambiato improvvisamente lo scenario: l'allenatore è stato confermato, e le varie piste sono state abbandonate, almeno momentaneamente. In futuro potrebbero riaprirsi in caso il Doria non dovesse ripartire già da Sassuolo.Già ma quali erano le opzioni sul piatto? La più plausibile, ad un certo punto, pareva quella di unbis. L'ex centrocampista era stato accostato al Venezia, che ha poi confermato Di Francesco, lui sarebbe stato dispobile a tornare ma sarebbe stato necessario chiarire il rapporto con Accardi e alcune incomprensioni che hanno portato al suo esonero. Il feeling con il ds, scrive Il Secolo XIX, non è mai stato particolarmente forte e sembra difficile pensare ad una dicotomia tra il responsabile sportivo e l'allenatore.

Altri nomi plausibili erano quelli di Vincenzo, esonerato dal Frosinone, e Aurelio. Qui le valutazioni sarebbero state tecniche: i due vengono descritti come 'giochisti', e hanno bisogno di tempo per trasmettere le idee. Tra l'altro c'è un retroscena su Vivarini, reduce dalla grande stagione di Catanzaro. Il nome del mister di Acri in estate era tra quelli in pole per sostituire Pirlo, in caso non fosse rimasto. Pierpaolo, esonerato dal Modena, veniva valutato come troppo simile a Sottil. Soltanto abbozzate le ipotesi Eugenio(esonerato dalla Cremonese), Beppee Gianni

Più concreta, anche se ritenuta da alcuni un azzardo, l'idea Salvatoreaffiancato da Pedone. A giugno Foti era stato cercato dal Cosenza, ma l'ex attaccante blucerchiato era già in parola con Mourinho: lo ha seguito al Fenerbahce, attualmente secondo nella Serie A turca. 'Lillo', come veniva chiamato a Genova, ha lavorato con Giampaolo ed è vice dello Special One,che non si priverebbe troppo volentieri di lui. Solo un sogno Roberto, che ha sempre detto di voler tornare un giorno in blucerchiato, ma ad oggi non sussistono le condizioni e le ambizioni. Comunque, è probabile che le valutazioni sull'eventuale post Sottil continueranno, almeno sino a domenica.