Dietrofront Sampdoria, Sottil rimane: lo scenario

Clamoroso ribaltone in casa. Dopo ore di riflessione la dirigenza del club genovese ha partorito una decisione che ha del clamoroso, considerando anche le indiscrezioni e le sensazioni che circolavano nella giornata di ieri: Andrea, almeno sino a Sassuolo.Oggi Sottil dirigerà la ripresa dei lavori a Bogliasco, ma il suo destino resta più che mai legato ai risultati, anche perché la piazza, satura di battute d'arresto e brutte partite, da domenica sera chiedeva l'esonero del mister. Un esonero che, tra domenica e lunedì, Da più parti filtrava l'indiscrezione di un capolinea ormai raggiunto, anzi ad un certo punto si aspettava soltanto l'ufficialità . All'improvviso, però, ecco il dietrofront.

Sono state giornate di confronti per Accardi, Manfredi e Messina. I tre hanno valutato il rendimento complessivo di Sottil alla guida della Samp, l'ultima flessione e il modo in cui è maturato il pareggio con il Catanzaro, e hanno. Le perplessità del pubblico blucerchiato sono evidenti: confermare un allenatore già virtualmente 'sfiduciato' difficilmente porta risultati, la Samp però spera di responsabilizzare in questo modo anche i calciatori, che hanno evidenti colpe per quanto riguarda il rendimento. Tutti però adesso sono sotto esame.

C'è poi un'altra valutazione da fare, che riguarda lesu piazza. Da Pirlo ad Andreazzoli, passando per Foti, Corini e Vivarini, tutti i tecnici accostati al club presentavano qualche punto interrogativo. Anche l'idea di mettere sotto contratto il terzo allenatore in una stagione non entusiasmava, per motivi economici ma anche tecnici. Così avanti con Sottil, almeno sino alla prossima partita. Sarà l'ennesima 'gara della svolta', di quelle che la Samp sulla carta non può sbagliare e puntualmente sta mancando in questa stagione.