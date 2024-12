Sampdoria, Sottil verso l'esonero. Le opzioni per la panchina, tra sogni impossibili e idee concrete

Getty Images

Una parte dei tifosi dellasi aspettava la comunicazione dell'esonero già ieri, dopo il 3-3 con il Catanzaro. Invece il club ha deciso di prendersi una giornata di riflessione per decidere il futuro di Andrea. La ripresa degli allenamenti è stata infatti fissata per domani, anche per lasciare alla dirigenza il tempo per valutare la posizione del tecnico, che però ormai sembra ampiamente sfiduciato. In realtà, già la partita di sabato era stata dipinta come cruciale nella settimana precedente, e l'epilogo sembrerebbe aver segnato il destino dell'ex mister dell'Udinese.

La decisione parrebbe ormai essere stata presa dal direttore Pietro, e maturata non solo per via dell'ultima prestazione, quanto piuttosto per una serie di dubbi già emersi nelle scorse settimane. Il ds blucerchiato si è ovviamente confrontato con il presidente Manfredi, la sensazione è che già oggi possa essere chiuso il capitolo con Sottil e selezionato il nuovo allenatore. Manfredi, il suo braccio destro Messina e Accardi faranno il punto della situazione e sfoglieranno la lista dei nomi papabili per individuare il profilo giusto.L'usato sicuro è Aurelio, fedelissimo di Accardi e con cui sarebbe facile trovare un accordo. Ad oggi, è decisamente lui il favorito per la panchina della Samp. Nelle ultime ore si era diffusa anche la voce di Salvatore, collaboratore tecnico e vice di Mourinho al Fenerbahçe, che si sarebbe proposto alla Samp. Il ragazzo ha sicuramente delle qualità, la pista Foti però sembra un azzardo considerando il momento: oltretutto, dovrebbe essere affiancato da un tecnico in possesso del patentino Uefa Pro. Si sarebbero mossi con la Samp anche altri tecnici, c'è chi fa il nome di Montero o altri emergenti, ma per il momento queste piste non trovano riscontro.

- Come ad ogni cambio di guida tecnica per la Sampdoria, viene evocato il nome di Roberto, libero dopo l'esperienza in Arabia e che non ha mai negato di voler 'chiudere il cerchio' a Genova, sponda blucerchiata. Un sogno, una suggestione appunto, destinata per questo motivo a rimanere tale, almeno per il momento. Prima o poi il Mancio tornerà al Ferraris da allenatore, ma non sarà domani.