Laha cercato a lungo un attaccante, già in estate. Nelle ultime, convulse ore di mercato il club blucerchiato non è riuscito a chiudere nessun giocatore nel ruolo, pur avendolo cercato a lungo, e in questi giorni impazzano i nomi di centravanti svincolati. La dirigenza genovese sta sondando parecchie possibilità, con contatti con agenti e intermediari, ma ci sono anche riflessini in corso sull'eventualità di non prendere un giocatore nel reparto.La Samp infatti vorrebbe verificare anche ladell'eventuale innesto, e il tempo necessario per arrivare ad una forma accettabile per un campionato agonistico. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbero state numerose telefonate e confronti tra Legrottaglie e Pirlo. Argomento principale: capire se si può andare avanti con, ossia Esposito, La Gumina e De Luca, con Borini all'occorrenza.La proprietà ha messo a disposizione di Legrottaglie un budget da massimo, quanto sarebbe costato Santi Mina approfittando dei benefici del decreto tecnico. La sensazione è che i blucerchiati stiano cercando un giocatore in grado di impattare e migliorare subito la squadra, soltanto in quel caso andranno a prendere un nuovo calciatore.