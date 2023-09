Il mercato ha lasciato parecchi buchi per la Sampdoria, lacune che la dirigenza doriana sta valutando di colmare ricorrendo al mercato degli svincolati. Nella lista dei giocatori senza contratto ci sono in particolare due nomi stuzzicanti, e si tratta di due ex Bologna. Parliamo di Roberto Soriano e Nicola Sansone, due calciatori di sicuro livello che per un motivo o per l'altro potrebbero fare al caso dei blucerchiati.



Soriano deve il suo lancio nel mondo dei professionisti alla Samp, che è tornata a seguirlo già da inizio estate. Il centrocampista era in attesa di proposte dalla Serie A, e si era parlato anche di un suo ritorno di fiamma con il Bologna, non concretizzatosi poi. Ad oggi, Soriano è libero ed è oggetto di riflessioni da Corte Lambruschini. Situazione molto simile per Nicola Sansone, classe 1991 ex Bayern e Villareal. Qui si ragiona, oltre che sull'ingaggio, anche sulle sue caratteristiche: non è propriamente la prima punta che sta cercando la Samp, ma di certo aumenterebbe il tasso di pericolosità offensiva. Sulle sue tracce, nei giorni scorsi, c'erano alcune squadre estere, in particolare il Paok.



Sia Sansone che Soriano sono gestiti dalla stessa agenzia di procuratori, con cui la Samp da tempo è in contatto anche per altre trattative non chiuse, e curiosamente condividono gran parte del loro cammino in carriera: stessa età, entrambi nati in Germania, entrambi transitati dalle giovanili del Bayern Monaco, le loro traiettorie si sono spesso incrociate da avversari e da compagni, tra Villarreal e Bologna. La suggestione adesso è quella di rivederli ancora insieme, magari con la maglia della Samp.