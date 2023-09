La Sampdoria ha deciso di rinunciare a Santi Mina: il club blucerchiato, non convinto dal punto di vista morale dell'operazione, ha abbandonato la pista che conduce alla punta spagnola in attesa del terzo grado di giudizio per abuso sessuale. La lista dei papabili innesti adesso comprende soltanto quattro nomi, tra cui i doriani dovranno scegliere l'eventuale nuovo centravanti.



I profili in questione sono quelli di Stefano Okaka, libero dopo l'esperienza in Turchia, Anthony Modeste, l'anno scorso al Borussia Dortmund, Andrej Galabinov appena svincolato dalla Reggina con cui l'anno scorso ha totalizzato soltanto 4 presenze, e Simone Zaza, punta ex blucerchiata con una lunga esperienza al Torino, fermo da oltre un anno dopo la rescissione con i granata ad agosto 2022. Le riflessioni comprendono ovviamente anche l'aspetto fisico, dal momento che la Samp non può permettersi un giocatore non pronto o comunque in condizione accettabile.