Tra stoccate, parate e schermaglie, il duello tra Massimoe Gianlucaper la possibile cessione della Sampdoria continua senza sosta. La trattativa procede ormai da mesi, sin da quella proposta iniziale da 50 milioni formulata dal gruppo interessato all'acquisto del club e rispedita al mittente dal numero uno di Corte Lambruschini. Ovviamente non c'è ancora l'intesa sulla cifra. Ferrero vorrebbe uscire dalla vicenda conin tasca, quindi chiede una cifra vicina ai 130 milioni (considerando i circa 30 milioni di debiti fisiologici e parzialmente 'virtuosi' che la Samp si porta dietro). Il gruppo Vialli, che ha affidato la due diligence al prestigioso studio Ernst & Young, non ha ancora recapitato una proposta concreta, e soprattutto non ha ancora raggiunto i 100 milioni che lascerebbero a Ferrero una cifra inferiore, tra i 65 e i 70 milioni.Il contatto telefonico di ieri è servito anche ada parte del gruppo Vialli, fornendo inoltre un limite temporale ai potenziali acquirenti. Il fatto che il gruppo non abbia ancora formulato un'offerta secondo Il Secolo XIX potrebbe essere legato anche ad una strategia per mettere Ferrero alle strette in modo tale da fargli accettare un'offerta più bassa anche tenendo conto del fatto che parecchi tifosi sognano il ritorno di Vialli, specialmente dopo le recenti uscite del patron doriano. Nel frattempo, da quanto trapela, emergono altre novità su come potrebbe avvenire l'acquisizione. A rilevare la Samp non sarebbe il fondo York Capital in maniera diretta, ma lo farebbe tramite una società composta da 4 persone. Una è logicamente Vialli, mentrein persona. L'imprenditore, già coinvolto in Nba, ha un patrimonio personale di 2,2 miliardi di dollari e sarebbe la figura chiave nell'operazione. Dinan viene dipinto molto legato alla Liguria, oltre che per interessi personali per investimenti sul territorio e sulla riviera di Levante, anche per l'amore nei confronti della zona di Portofino. E in futuro, chissà, magari anche per la Sampdoria.