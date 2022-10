Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro l'Inter a San Siro.



"La scelta di Stankovic è arrivata per la sua personalità, il suo carattere, che speravamo trasmettesse alla squadra. E già si vedono risposte sul campo. Cosa serve per salvarci? Ci sono giocatori che possono dare qualcosa in più e questo può succedere con il lavoro di Stankovic. Le qualità ci sono e devono venire fuori".