Sampdoria, Leoni tra cessione e addio: i blucerchiati potrebbero tenerlo se...

Calciomercato/Getty

Nei prossimi mesi, il nome di Giovannisarà spesso sulla bocca dei tifosi dellaperché il giovanissimo difensore centrale classe 2006 sta muovendo il mercato già in questo inizio giugno. Il ragazzo, arrivato in sordina a Genova a gennaio e subito capace di impressionare mister Pirlo, ha colpito tutti per personalità e prestazioni. Logicamente anche la Serie A si è accorta di lui: prima si è informato il, poi la, infinevengono accostate al calciatore.La Samp ha appena riscattato Leoni dal Padova per, e la sensazione è che Accardi possa sfruttare il grande movimento attorno al calciatore per realizzare una corposa parte di quelle plusvalenze che gli sono state richieste dalla società, e che sono fisiologiche per la Samp per potersi muovere sul mercato, a maggior ragione considerando che questa sessione sarà l'ultima con il mercato ancora bloccato dai famosi paletti. La cessione di Leoni sembra quindi inevitabile: il Torino avrebbe già formulato un'offerta (rispedita al mittente) di 4,5 milioni, l'Inter potrebbe mettere sul piatto il cartellino di qualche giovane tipo Fontanarosa. Ma c'è anche un altro scenario.

Secondo Il Secolo XIX, se Accardi dovesse riuscire ad ottenere il famoso importo di plusvalenze da altre cessioni, come quelle di Audero, Bereszynski o altri elementi attualmente in rosa,i blucerchiati potrebbero anche fare unmagari per vedere ulteriormente lievitare il suo valore dopo un altro campionato di Serie B. Ad ogni modo, il Doria punta ad avere il difensore anche l'anno prossimo: la società genovese vorrebbe imbastire l'eventuale cessione inserendo anche il prestito di Leoni per una stagione.