Sampdoria, prima offerta del Torino per Leoni: i blucerchiati rifiutano, le cifre

Getty Images

Le prossime settimane in casasaranno movimentate dalle indiscrezioni relative al futuro di Giovanni. Il baby difensore blucerchiato, arrivato a Genova dal Padova a gennaio in prestito - con il Doria che aveva battuto la concorrenza dell'Inter - ha un profilo estremamente appetibile da varie società di Serie A. Oltre ai nerazzurri, per Leoni si sono mosse, che già alcuni mesi fa aveva inviato il suo ds Vagnati ad osservare da vivo il centrale.La Samp nel frattempo ha esercitato il diritto di riscatto, fissato aSi tratta di una cifra che soltanto sei mesi fa pareva fuori mercato e che invece oggi potrebbe rivelarsi un affare. Il Doria infatti conta di cedere Leoni ad un importo ben superiore,anche per iniziare a realizzare il 'tesoretto' di plusvalenze necessario per muoversi sul mercato. Tanto è vero che il presidente Manfredi avrebbe giàuna prima offerta per Leoni.

Secondo La Repubblica ilinfatti si sarebbe attivato recapitando alla Samp una proposta daper il calciatore. La Samp però avrebbe respinto al mittente l'offerta. Oltretutto, i blucerchiati imposteranno la trattativa cercando di tenere in prestito ancora un anno Leoni. Alcune società, come l'Inter, sarebbero invece intenzionate a mettere sul piatto a titolo temporaneo qualche giovane.