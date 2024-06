Calciomercato/Getty

Il primo tormentone di mercato dell'estate dellaavrà il nome di Giovanni. Il difensore classe 2006 si è subito imposto come uno dei gioiellini della scorsa stagione blucerchiata: il Doria a gennaio lo aveva prelevato dal Padova battendo la concorrenza dell', che si era mossa per il calciatore, promettendo al centrale uno spazio in prima squadra. Spazio che, a fronte anche dei numerosi infortuni, il ragazzo ha avuto. Leoni è stato capace di sfruttare al meglio le chance concesse da Pirlo, e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Ilha inviato il suo ds Vagnati a monitorarlo dal vivo, lalo segue con attenzione, e di recente è emerso l'interessamento del. L'ultima indiscrezione racconta di un gradimento dell'

Secondo Il Secolo XIX i bergamaschi, da sempre molto attenta al mercato dei giovani, si sarebberopronti a sfidare Juventus, Inter (con cui la Samp ha ottimi rapporti) Napoli e Torino. La Samp di recente ha riscattato il cartellino del giocatore: l'accordo stipulato a suo tempo con il Padova prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni, e una percentuale del 10% sulla futura plusvalenza realizzata dal club blucerchiato.La Samp però su Leoni ha un piano ben preciso: la dirigenza genovese ha già messo in preventivo la cessione, anche perché il calciatore è una delle pedine che consentiranno a Manfredi e Accardi di realizzare lenecessarie per operare sul mercato, ma al Doria piacerebbeanche per un'altra stagione, in modo da permettergli di fare esperienza garantendosi nel contempo un rinforzo di qualità in vista della prossima stagione.