C'è una situazione da definire in casa Sampdoria e che riguarda i direttori sportivi del club blucerchiato. Attualmente, in seno al club doriano trovano posto sia Carlo Osti che Daniele Faggiano, ma Marco Giampaolo ha chiesto di avere chiarezza e un interlocutore unico. Nel frattempo, inizia a muoversi il mercato anche per i dirigenti, in particolare fronte Spezia.



Secondo La Nazione, ad esempio, la società bianconera è alla ricerca di un direttore sportivo, e lo sceglierà subito dopo aver individuato l'allenatore. Il nome più gettonato pare essere proprio quello di Carlo Osti, forte anche del suo passato di collaborazione con Riccardo Pecini.