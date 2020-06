Massimo, oltre alla questione relativa all’approvazione del bilancio di U.C., continua nella sua opera di ricerca di un amministratore delegato per la società blucerchiata. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che il volto nuovo del Consiglio di Amministrazione potesse essere Gianni Panconi Ligure, nato a Albissola e laureato in Economia con 110 e lode all'Università di Genova, Panconi è dal 2018 partner M&A di Ernst & Young, società di revisione incaricata la scorsa estate della famosa due diligence nell’ambito della vicenda Vialli, dopo aver mosso i primi passi tra Carige, Meliorbanca e Ubs.In realtà secondo Il Secolo XIX Panconi si sarebbe già dichiarato, nonostante la fiducia di Ferrero. Oltretutto il ruolo era già stato proposto al dirigente durante l’inverno, e anche in quel caso il Viperetta aveva ricevuto un ‘no’ da parte dell’uomo dei conti di Ernst&Young.