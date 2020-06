La novità più succosa di giornata in casaè rappresentata dalla possibile separazione tra il club blucerchiato e l'avvocato Antonio Romei , che sin dall'insediamento di Massimo Ferrero a Genova era stato l'ombra e il numero due del Viperetta in seno a Corte Lambruschini. A prendere la sua poltrona dovrebbe essere Gianni, un nome che magari non dice molto ai semplici tifosi, ma particolarmente noto nell'ambiente finanziario.Ligure, nato a Albissola e laureato in Economia con 110 e lode all'Università di Genova, Panconi ha mosso i primi passi tra Carige, Meliorbanca e Ubs, sino ad approdare nel 2012 da, società di revisione in cui da luglio 2018 ricopre la carica di partner M&A, specializzato in fusioni e acquisizioni di società. Sposato con la giornalista di Sky Valentina Fass, Panconi è un grandecosì come suo padre Renato, primario in pediatria e noto a metà degli anni '90 a 'Quelli che il calcio', proprio in rappresentanza dei colori blucerchiati.Dal punto di vista professionale, Panconi ha conosciuto Ferrero e il suo commercialista Vidal all'epoca della. Era stato infatti proprio lui l'incaricato da Ernst & Young a stilare la famosanecessaria al gruppo composto da Jamie Dinan e Alex Knaster per acquistare la società doriana. Nel corso dell'estenuante trattativa Panconi aveva avuto modo di farsi apprezzare dal Viperetta e dal suo braccio destro, ma aveva incontrato ancheLogicamente esperto di conti e bilanci, Panconi da quel momento è entrato sempre più in seno alla Samp dal momento che ad esempio era stato lui a partecipare alla cena di giovedì scorso in un ristorante ligure insieme a Ferrero, Osti e al direttore operativo Bosco per parlare dei programmi della società doriana.