Impatto positivo con l’Olimpico per Tommaso Augello. L’esterno della Sampdoria, scelto da Ranieri come terzino sinistro in occasione della partita con la Roma, non ha affatto sfigurato al cospetto delle frecce giallorosse. Resta però il rammarico per una sfida che non ha portato punti a Genova: “Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo. Riuscivamo a fare quello che ci aveva chiesto il mister, cioè prenderli alti. Ma dopo il vantaggio non siamo purtroppo riusciti a fare il secondo gol” ha detto l’ex Spezia al sito ufficiale blucerchiato.



“Dopo l’intervallo ci siamo abbassati e loro hanno iniziato a fare girare palla, rendendosi più pericolosi” prosegue Augello. “Poi Dzeko ha fatto due bei gol ma potevamo fare meglio, bisogna fare meglio nell’arco dei 90 minuti. Un punto ti avrebbe dato un po’ di morale e una spinta per le prossime partite; ma non ci abbattiamo, pensiamo a domenica e al Bologna”.