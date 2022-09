In estate, una delle cessioni che hanno permesso alladi incassare una cifra utile alla sopravvivenza è stata quella di Morten. Il centrocampista norvegese, arrivato a parametro zero nel 2019 su intuizione di Carlo Osti, è stato venduto dai blucerchiati alla. Il club doriano è stato ingolosito dal fatto che iincassati dai tedeschi rappresentavano una plusvalenza secca, ossigeno per le casse blucerchiate.Thorsby, in realtà, ha lasciatola Samp. Secondo Il Secolo XIX, l'addio a Bogliasco è stato un piccolo trauma per il calciatore classe 1996, che a Genova ha lasciato amici e un pezzo di cuore. Nonostante il primo posto in Bundesliga , insomma, un po' di nostalgia per l'ex Heerenveen si fa sentire. Il trasferimento è stato più subito,, che non cercato.C'è anche un retroscena: decisiva, per l'addio di Thorsby, è stata una lunga chiacchierata con l'avvocatosulla panchina del campo di Temù l'ultimo giorno di ritiro. E Giampaolo? Alcuni hanno provato ad affibbiare al tecnico anche la responsabilità della cessione di Thorsby, per uno scarso feeling tattico. Eventualità esclusa in maniera secca dallo stesso Thorsby: "Giampaolo un ottimo allenatore," ha detto.