La Sampdoria sta facendo il possibile per mettere a disposizione il prima possibile di Marco Giampaolo il 'colpo' estivo, Harry Winks. Il giocatore era arrivato accompagnato da grandi aspettative, ma sino ad oggi l'allenatore blucerchiato non ha potuto neppure quasi allenarlo, a causa di un problema alla caviglia sinistra. "Winks? Dovete chiedere ai medici, io l'ho visto mezzo allenamento" diceva qualche settimana fa il tecnico doriano.



Da oggi pomeriggio, però, quando i blucerchiati torneranno a lavorare al Mugnaini, i fari saranno puntati su Winks. Il mediano inglese sarà monitorato con attenzione, e anche ieri l'ex Tottenham ha fatto gli straordinari, allenandosi a Bogliasco insieme al riabilitatore Borino. Winks è stato l'unico tra i giocatori della Samp a lavorare nei giorni di riposo. Le sue condizioni sono migliorate notevolmente, e l'obiettivo adesso è quello di entrare tra i convocati per il Monza.