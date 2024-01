Sampdoria, Esposito si rivedrà a febbraio. Kasami, rientro a fine gennaio?

Lorenzo Montaldo

La sfortuna continua ad accanirsi sulla Sampdoria, che ieri ha annunciato di aver perso per infortunio sia Sebastiano Esposito che Pajtim Kasami. Per l'attaccante gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a livello del retto femorale della coscia destra, e il club ha fatto sapere di voler effettuare nuovi controlli tra 15 giorni. Ciò significa che il giocatore salterà di sicuro Venezia, Parma e Cittadella (in programma il 28 gennaio. Se tutto andrà bene, il rientro potrà concretizzarsi tra l'inizio e la metà di febbraio.



Kasami invece era squalificato, e manca alla Samp dal 30' della partita con la Feralpi. Ha saltato Bari, salterà Venezia e Parma per squalifica (si era vociferato di un possibile ricorso, poi non effettuato). Anche lui in questi giorni si è fermato: "Sofferenza funzionale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra" si legge nel comunicato diramato dalla Samp. La speranza è quella di recuperarlo almeno per la sfida con il Cittadella, altrimenti anche per lui appuntamento al 3 febbraio per Samp-Modena.