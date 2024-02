Sanremo 2024, perché Il Tre ha interrotto l'esibizione

Dopo Loredana Bertè, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 c'è un altro artista che si è fermato durante l'esibizione. O meglio: anche in questo caso prima ancora di iniziare a cantare. Durante la puntata dedicata alle cover e ai duetti, nella quale i 30 artisti in gara dovevano scegliere un partner - o un gruppo - e un brano del passato,- Pronto l'intervento di Amadeus, che così come aveva fatto con la Berté anche in questo caso si avvicina al cantante per accertarsi che vada tutto bene: "Se c'è qualcosa che non va hai fatto benissio a fermarti"., così Il Tre può ripartire senza problemi. Nella serata delle cover il cantante ha scelto di duettare con Fabrizio Moro, esibendosi con un medley di canzoni dello stesso Moro.