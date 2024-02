Sanremo 2024, Loredana Bertè interrompe l'esibizione: cos'è successo

Nella serata delle cover del Festrival di Sanremo 2023 Loredana Bertè ha interrotto la sua esibizione sul palco dell'Ariston. Una dei 30 artisti in gara nell'edizione di quest'anno, è salita sul palco più o meno a metà serata mafa sapere in diretta. Arriva subito Amadeus a controllare la situazione, gli addetti ai lavori le cambiano l'apparecchio e lei riparte.- L'esibizione quindi era stata interrotta praticamente subito, quando lei non aveva ancora iniziato a cantare:. Prima di ricominciare a cantare però Loredana Berté si è rivolta ad Amadeus: "Dammi un abbraccio" ha chiesto la cantante al presentatore, che si è avvicinato affettuosamente prima di lasciarle di nuovo il palco.