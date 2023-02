Avete presente quando Cassano spaccava le bandierine o mandava a quel paese gli arbitri? Ecco, nella prima serata del Festival di Sanremo hanno trovato il Fantantonio della musica italiana: Blanco.. Motivo? Durante l'esibizione de 'L'isola delle rose' ha rotto i vasi con i fiori rovinando tutta la scenografia che gli avevano preparato.L'esibizione finisce, Amadeus mantiene la calma e quasi incredulo gli chiede come mai questa reazione: "Non sentivo il ritorno in cuffia". E quindi, boom:Il presentatore gli assicura che se vorrà lo farà ricantare più tardi dopo aver sistemato i problemi tecnici, il pubblico si schiera a gran voce contro Blanco. E la vittoria di un anno fa sempre solo un vecchio ricordo.