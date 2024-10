Scontro Juventus-Cristiano Ronaldo, fissata l'udienza: obiettivo recuperare quasi 10 milioni

Getty Images

: fissata la prima udienza dopo il ricorso del club bianconero, che- Lo scorso aprile, ilha condannato la Juve a versare circaa CR7 in merito al procedimento voluto dal campione portoghese - oggi all'Al-Nassr - per gli stipendi non corrisposti nell'ambito della cosiddetta "", per un totale di. Qualche giorno dopo, il club bianconero ha presentatoal Tribunale del Lavoro, come si leggeva nel comunicato con cui sono stati svelati i dati del bilancio al 30 giugno 2024.

JUVE, PLUSVALENZE E MANOVRA STIPENDI: TUTTE LE TAPPE

- Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, è stata fissata laper lo scontro Juventus-Ronaldo: il Tribunale del Lavoro, con il giudice che dovrà decidere se accogliere o meno il ricorso della società bianconera.- Come raccontato da Calcio e Finanza, Cristiano Ronaldo - insieme a- rientra tra i costi "straordinari" della passata stagione. Con il portoghese c'è un contenzioso in corso sulla mancata corresponsione di alcune mensilità; per il secondo, invece, gli accantonamenti si riferiscono all'esonero della passata stagione, con un anno di contratto residuo (scadenza al 30 giugno 2025), che ha portato alla risoluzione. Da bilancio, la Juventus ha previsto "".

allo stanziamento correlato ad un contenzioso con ex personale tesserato;agli oneri inerenti all’esonero di personale tesserato;all’integrazione del rischio connesso ad alcuni contenziosi.