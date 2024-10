Balotelli: "Questa Serie A io la smonto". Com'era andata l'ultima volta e dove ha giocato nel frattempo

E così, ancora, con la carta d'identità dell'attaccante che recita 34 anni. E' ila rappresentare per il nativo di Palermo verosimilmente l'ultima grande occasione nel nostro campionato. Lui, dal canto suo, si sente più che pronto: più volte ha chiamato a gran voce le partecipanti alla massima serie 2024/25, con la pazienza di chi conosce il pallone e sa che, nel flusso degli eventi, qualche crepa prima o poi si apre. E così è stato: poteva essere il Torino, che però ha deciso di temporeggiare fino a gennaio per sostituire il povero Duvan Zapata, e invece è stato il Genoa, che non si è fatto mancare praticamente nulla con i problemi fisici, nell'ordine, di Messias, Malinovskyi, Ekuban e Vitinha tra i giocatori offensivi.

Balotelli, dunque, è pronto a firmare con il Grifone. Le parti si sono anche messe d'accordo su una possibile separazione già a dicembre in caso di insoddisfazione da parte dei liguri, anche se il tecnicosembra abbastanza convinto della bontà della scelta: "E’ un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene". E Super Mario, come si sente?

Si sente pronto, ovviamente. Un paio di settimane fa, ospite a Vox to Box su Twitch, Balotelli ha risposto in maniera energica allo streamerche aveva affermato che nei panni di una squadra neopromossa gli avrebbe preferito uno come Pohjanpalo del Venezia, più una sicurezza. “Però sei bastardo", le sue parole, "perché io ora sono senza squadra. Così è facile attaccarmi, fallo quando comincio a giocare di nuovo. Solo perché non ho giocato in Serie A, quello che ho fatto non conta? Ma vaffa… tu e la Serie A.”. E' finalmente arrivato quel momento.

Ma cos'ha fatto Balotelli dall'ultima volta che ha giocato in Serie A, e com'era andata allora? Partiamo dalla stagioneAppenain tutta la stagione e un rapporto interrotto in maniera burrascosa.Poi sono stato fermo e sono andato a Monza, ma non mi ero allenato come ora quando ero senza squadra. Ho dovuto combattere tra me e me per continuare a giocare e non cedere alla tentazione di ritirarmi", ha detto a Dazn poco più di un mese fa. Poi, appunto, il Monza in Serie B, 6 reti e 1 assist, quindi. Nella stagione successiva passa al, in Svizzera, ma si imbatte in una stagione complicatissima a livello societario, e torna in Turchia, mettendo assieme una dozzina di reti e qualche problema fisico nel giro di due annate. Quindi, lo svincolo e la ricerca di un club che ci hanno accompagnato fino ad oggi.