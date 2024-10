Fiorentina-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina e Roma si sfidano allo stadio Artemio Franchi di Firenze nella nona giornata di Serie A 2025/2025. Il fischio d'inizio è fissato per le 20:45 di domenica 27 ottobre in uno stadio che si preannuncia sold out. I viola arrivano alla gara in un ottimo momento di forma forti anche della vittoria in Conference League. Anche i capitolini sono reduci dal bottino pieno ottenuto in Europa League contro la Dinamo Kiev, ma la situazione attorno ad Ivan Juric continua ad essere estremamente fluida.



Fiorentina-Roma: domenica 27 ottobre 2024: 20:45

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran, Kean. All. Palladino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné , Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

ULTIME DAI CAMPI - Kean ha riposato precauzionalmente in Europa, contro la Roma dovrebbe esserci. Beltran prednerà il posto di Gudmundsson. Per il resto Palladino punterà sui titolarissimi. Soltanto Saelemaeskers assente fra i giallorossi, per Dybala non dovrebbero esserci problemi. Ballottaggio fra Koné e Pisilli in mezzo al campo.

- Fiorentina-Roma sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La cronaca della sfida è affidata a Edoardo testoni con commento tecnico di Valon Behrami