Nel primo anticipo di Serie A l'Inter sarà chiamata a confermare l'inversione di marcia positiva dopo il successo con il Barcellona in Champions. Il testa a testa al Mapei Stadium della scorsa stagione si è chiuso con la vittoria dei nerazzurri e un altro «2» vale 1,72, con un vantaggio ampio sia sul pari (4,05) sia sul Sassuolo (4,30), che però ha portato a casa l'ultimo scontro diretto. Con Lukaku in forte dubbio, Inzaghi punterà ancora su Dzeko, a segno nel successo dello scorso anno e ora a 2,40 nelle scommesse sui marcatori. Lautaro si conferma davanti a tutti a 2,30, mentre dall'altra parte del campo - con Berardi ancora da valutare - si fanno avanti Pinamonti a 3,65 e Thorstvedt a 5,75. Due i rigori assegnati nell'ultimo incontro in terra emiliana, uno per parte: stavolta, l’assegnazione di un penalty nel corso del match pagherebbe pagherebbe 2,68. Sul versante cartellini, invece, i nomi più a rischio secondo gli analisti sono Lopez (2,45) e Barella (2,75).