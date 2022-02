Dopo la sconfitta nel derby e il pari ottenuto al “Maradona” contro il Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi ha lasciato la vetta provvisoria della classifica proprio ai cugini rossoneri e proverà a riprendere la corsa verso il bis tricolore in casa contro il Sassuolo. Gli esperti disegnano un pronostico schiacciato sul segno «1» nerazzurro, offerto a 1,29, contro l’8,00 del «2» emiliano. Alta anche l’opzione pareggio a 5,80. Lo stile offensivo delle due squadre pone l’Over a 1,35, nettamente avanti rispetto a un match con meno di tre reti, proposto a 2,90. In chiave marcatori Lautaro Martinez spera di interrompere il digiuno di gol: il primo timbro in campionato nel 2022 del “Toro” si gioca a 1,75 mentre sale a 3,75 Gianluca Scamacca, da mesi nel radar di mercato dei dirigenti nerazzurri. Il Milan vuole mantenere il primo posto approfittando dello scontro esterno contro l’ultima della classe Salernitana. Il «2» viaggia a bassa quota, a 1,37. Sale a 4,90 il pari mentre vale 7,40 il successo per Nicola, all’esordio sulla panchina campana. Partita da Over, a 1,58. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è lo 0-2 a 6,40 mentre vale 21 un 2-1 a favore dei granata. Fari puntati anche sul derby di Torino che apre il programma della 26ª giornata. All’Allianz Stadium Allegri punta a rendere più solido il quarto posto e vede il successo a 1,64 contro il 5,40 del Torino di Juric, uno abituato a giocare brutti scherzi alla Vecchia Signora. A 3,65 l'ipotesi pareggio. Vlahovic si candida al terzo gol consecutivo nel suo nuovo stadio: il tris del serbo si gioca a 1,70, il Toro spera nel centro di Belotti, a 3,25. Napoli nettamente avanti a Cagliari, lunedì: «2» a 1,50, un successo degli uomini dell’ex Mazzarri si attesta a 5,60, pareggio a 4,40. L’Atalanta, dopo aver visto sfumare nel recupero un fondamentale successo contro la Juventus, è impegnata a Firenze, in un match sul filo dell’equilibrio: viola di un soffio avanti, a 2,55, la Dea è proposta a 2,60. Sale a 3,45 un finale in parità. Per le altre partite in programma nella giornata, la Lazio (2,27) è avanti in casa dell’Udinese (3,05), come i cugini della Roma (1,86) all’Olimpico contro il Verona (3,80). Sampdoria favorita (2,20), nel match del “Ferraris” contro l’Empoli (3,05) mentre i bookie dicono Venezia, a 2,48, nel delicato match salvezza contro il Genoa in cerca della seconda vittoria stagionale, offerto a 2,80. Chiude il programma lunedì sera il Bologna (1,79) a caccia del primo successo del 2022 contro lo Spezia (4,20).