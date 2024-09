Getty Images

Venezia-Genoa, sfida tra chi tira meno angoli

Marco Tripodi

57 minuti fa



La gara in programma sabato pomeriggio al Penzo tra il Venezia e il Genoa sarà uno scontro del tutto particolare dal punto di vista dei...corner. Lagunari e liguri, un tempo rivali sui mari per la supremazia nel Mediterraneo, oggi si sfidano per un primato molto meno nobile e importante. Arancioneroverdi e rossoblù sono infatti le squadre che fin qui si sono recate meno volte dalla bandierina del calcio d'angolo.



Nei primi quattro turno del campionato in corso i ragazzi di Alberto Gilardino hanno battuto appena 11 corner. Tanti quanti il Torino ma esattamente un terzo di quelli calciati dalla Lazio, capolista in questa speciale graduatoria a quota 33. Il Genoa ha usufruito del tiro dal vertice del campo una sola volta contro l'Inter, tre sia contro il Monza che con il Verona e ben 4 contro la Roma domenica scorsa. Peggio hanno però fatto i veneziani, che hanno battuto tre angoli in ciascuna delle prime tre uscite, contro Lazio, Fiorentina e Torino, mentre sabato con il Milan si sono fermati a uno. In totale fanno 10 corner in quattro gare. Meno di tutte le altre 19 formazioni di Serie A.