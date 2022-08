Siamo alla vigilia del terzo turno di Serie B e ancora ci sono molte trattative che i club stanno portando avanti. Protagonista della giornata il Brescia che ufficializza due nuovi acquisti. Per il centrocampo, il rinforzo è Ahmad Benali che arriva dal Crotone mentre in difesa lo svincolato Federico Pace e Alexander Jallow dal Goteborg. Il Cosenza invece accoglie dal Genoa il centrocampista classe 1997 Giacomo Calò. Tante ufficialità come quella del terzino Ales Mateju che rinforza la fascia destra del Palermo mentre il Frosinone continua ad aggiungere elementi in rosa, l'ultimo è Ravanelli, in prestito dalla Cremonese.



Non solo acquisti ma anche cessioni, a partire da Kallon, che passa dal Genoa all'Hellas Verona. Lascia il Pisa Andrea Cisco, che si trasferisce in Serie C alla Virtus Francavilla mentre Salvatore Boccia saluta il Cagliari per andare alla Turris. Non è ancora ufficiale ma lo sarà a breve l'arrivo a Parma di Gabriel Charpentier dal Genoa. L'attaccante ha svolto oggi le visite mediche. Il Sudtirol è ancora alla ricerca di un allenatore ma si accende la pista che porta sulla panchina Pierpaolo Bisoli, che potrebbe arrivare a inizio della prossima settimana. Infine, un duello di mercato tra Genoa, Palermo e Benevento Elio Capradossi, difensore dello Spezia seguito anche dal Maiorca.