Dopo lo striscione apparso in quel di, laha voluto mandare un altro messaggio a Milanal centro di tante voci di mercato. "Skriniar: Resta a Milano.il contenuto dello striscione apparso poco fain Coppa Italia al Meazza. Pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara Beppe è tornato sul rinnovo dello slovacco con l'Inter : "Non c’è assolutamente una deadline anche perché queste sono dinamiche ricorrenti in tutti i club ormai e non vorrei più parlare di appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo difficile, nel mese di gennaio ci sono tante partite e tanti punti a disposizione e ne vorremmo fare il più possibile, al di là del giusto rispetto per quel determinato giocatore ma".