Sorteggio quarti di finale Conference League: data, ora, criteri, dove vederlo in tv e in streaming

, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.Il sorteggio dei quarti di finale di Europa Conference League è libero. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Europa Conference League 2023/24 e verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali, oltre a sorteggiare la squadra che giocherà "in casa" nella finale dell’Agia Sophia di Atene, mercoledì 29 maggio 2024, a partire dalle ore 21.I match dei quarti di finale di Europa Conference League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno).L'evento sarà disponibile in diretta TV su SkySport 24 e in streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video.