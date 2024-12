Spalletti: "Ho sentito cose bellissime su Camarda, sarà il futuro della Nazionale"

Il ct della NazionaleIn occasione della cerimonia di ieri sera del Gran Galà del Calcio del 2024 patrocinato dall'Assocalciatori, ne ha parlato così nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport: “. Però a volte anticipare troppo i tempi può metterlo in difficoltà o può creargli degli imbarazzi a lui stesso. Però Camarda ha qualità da vendere e noi dentro la Nazionale come allenatori, è più facile essere in uno staff, essere un gruppo, parliamo giornalmente dei giovani. Tant'è che ora abbiamo fatto questa scelta di tirar fuori qualche giovane e ci ha ripagato. EOltre che essere un bravo giovanotto, un bravo ragazzo... Però, lasciamolo crescere”.Parole di forte stima che si inseriscono nell'ottimo momento attraversato dal classe 2008, ormai stabilmente aggregato alla rosa della prima squadra di Paulo Fonseca, sceso in campo nel finale sia dell'ultima partita di campionato contro l'Empoli e prima ancora in Champions League sul campo dello Slovan Bratislava. Da inizio stagione,A proposito del contributo dei giovani calciatori alla Nazionale, Luciano Spalletti ha aggiunto: “Le nazionali giovanili raccontano molto di questo, abbiamo vinto tornei importanti e per il futuro siamo messi bene. Ma secondo me siamo sulla retta via anche ora, in Nations League abbiamo visto cose interessanti e c'è da continuare su questa strada. Anche nell'ultima partita in cui pur perdendo si sono viste delle qualità. Molte squadre si fidano più dei giovani: la Germania stessa, per andare a risanare i suoi risultati, ha preso tanti ragazzi che stanno facendo molto bene".