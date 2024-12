Italia, Spalletti: "Abbiamo una difesa forte. Ci sono tanti giovani pronti, il calcio italiano produce qualità"

AFP via Getty Images

Il commissario tecnico dell'Italia,, ha parlato a Sky Sport e dal palco del Gran Galà del Calcio Aic.“Bove non l’ho ancora sentito, oggi avrà ricevuto migliaia di messaggi, ma è chiaro che il nostro affetto, il nostro amore verso il calcio e verso tutto quello che si può pensare vedendo delle immagini come quelle di ieri vanno a lui. Gli mandiamo il più caro saluto da qui".“Questa è una serata bella che rende merito a quella che è la qualità del calcio italiano. Tutti quelli che vengono dall'estero nel nostro calcio parlano di grande difficoltà per strategie e qualità di gioco”.

“Per quanto riguarda i giovani, ce ne sono tanti che stanno facendo vedere le loro qualità. Che sono qualità importanti su cui si può costruire un futuro. Le nazionali giovanili raccontano molto di questo, abbiamo vinto tornei importanti e per il futuro siamo messi bene. Ma secondo me siamo sulla retta via anche ora, in Nations League abbiamo visto cose interessanti e c'è da continuare su questa strada. Anche nell'ultima partita in cui pur perdendo si sono viste delle qualità. Molte squadre si fidano più dei giovani: la Germania stessa, per andare a risanare i suoi risultati, ha preso tanti ragazzi che stanno facendo molto bene".

"I club ci aiutano, poi ci vuole questo entusiasmo e questa qualità di volersi mettere nelle condizioni di aiutare l'Italia, che è una situazione sempre scomoda”."Difesa dell'Italia? Abbiamo la fortuna, in questo momento, di avere difensori forti. Dopo quella partita dell'Europeo dobbiamo trovare un po' di sostanza e quando si dice 'calcio all'italiana' ci riferiamo ad aspetti conservativi, ma che fanno bene per creare una base. Poi bisogna aggiungerci qualcosa di diverso. Nel campionato italiano vedo sostanza e la voglia di fare qualcosa di creativo. Tutte hanno la propria identità, l'Atalanta gioca a uomo a tutto campo. I difensori dell'Italia sanno giocare in campo aperto, Bastoni lo trovi in area a finalizzare, lo stesso Acerbi. Calafiori un maestro. Siamo sulla strada buona".