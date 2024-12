Milan-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Tre giorni dopo il rotondo successo casalingo contro l'Empoli,di Domenico Berardi, capolista in solitario del campionato di Serie B e desideroso di ben figurare anche in questa competizione. Tanto più su un campo sul quale ha già vinto in 4 occasioni e pareggiato 2 su 12 precedenti.Partita: Milan-SassuoloData: martedì 3 dicembre2024Orario: 21:00Canale TV: Italia 1Streaming: Infinity, sportmediaset.itSportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. FonsecaSatalino; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso- Fonseca risparmia Maignan e Theo Hernandez – il primo per i postumi di un intervento ai denti, il secondo per un colpo subito nell'ultima contro l'Empoli – e rilancia dal primo minuto Sportiello e Terracciano, così come Tomori e Pavlovic al centro della difesa. Non riposano Fofana, Reijnders e Leao, chance dal primo minuto per Loftus-Cheek, Chukwueze ed Abraham. Nel Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina Berardi, mentre si va verso la titolarità di Laurienté nel tridente offensivo con Volpato e Mulattieri.- Milan-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset e potrà essere vista in chiaro su Italia 1 al canale 6 del proprio telecomando- La partita sarà visibile anche su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it: gli utenti potranno assistere alla diretta di Milan-Sassuolo in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.TELECRONISTI - La telecronaca della sfida è affidata a Massimo Callegari con commento tecnico di Roberto Cravero su Italia 1.