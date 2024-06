Stadio Flaminio, Lotito rompe gli indugi: ecco la lettera al sindaco

AFP via Getty Images

Ill.mo Sig. Sindaco di Roma,

formulo la presente per confermarLe, al di la di quanto già fatto per le vie brevi, che a nome della S.S. Lazio, ho fatto una serie di verifiche e approfondimenti per lo sviluppo di un piano di fattibilità per realizzare allo Stadio Flaminio di Roma la casa della S.S. Lazio.

Ovviamente siamo interessati allo sviluppo di un piano di ristrutturazione che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, consenta allo Stadio Flaminio di essere uno stadio in condizione di poter ospitare incontri di calcio di tornei nazionali ed internazionali. Per realizzare al meglio il nostro progetto e per farlo in totale compatibilità con le esigenze pubbliche che Lei e la Sua amministrazione rappresentate, Le chiedo di organizzare un incontro al quale parteciperò con il responsabile del progetto da noi designato e con lo staff dei tecnici incaricati della sua realizzazione.

A tal fine Le sarò grato se potrà indicarmi una serie di date per le quali cercherò di coordinare le esigenze di tutti. La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e resto ni attesa di un Suo spettabile riscontro.



Distinti saluti.

Formello, 26 giugno 2024

ha chiesto un'incontro al Sindaco di Roma,. Con una lettera ufficiale, inviata ieri via PEC, il patron dellaha spiegato che intende discutere di persona con il Primo Cittadino della Capitale del tema dello, presentando il progetto per la ristrutturazione dell'impianto e renderlo il nuovo stadio biancoceleste. Di seguito il testo integrale della missiva:

Due giorni fa il l'Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, era tornato sull'argomento, sollecitando in qualche modo il patron della Lazio a farsi avanti. Il Campidoglio infatti ha ricevuto le manifestazioni di interesse anche da altri enti per il recupero del Flaminio, mentre Lotito dopo diversi annunci non aveva ancora fatto mosse ufficiali. Proprio ieri però il presidente biancoceleste ribadiva che erano ancora in corso le verifiche del caso. Che qualcosa stesse bollendo in pentola però era nell'aria da diverso tempo. Si vociferava già dalla settimana scorsa che tra la fine di giugno e i primi di luglio ci sarebbe stata la presentazione del progetto al Comune per dare il via all'iter. La lettera è la prova che c'è tutta l'intenzione da parte della Lazio di andare fino infondo. Il momento di passare dalle parole ai fatti sembra quindi giunto.