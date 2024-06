Lazio, Lotito risponde al Comune per il Flaminio: "Roma non è stata creata in un giorno"

Getty Images

Botta e risposta tra il comune die lasullo stadioDopo le parole dell'assessore allo Sport , Alessandroche è tornato ad incalzare la società biancoceleste per presentare quanto prima il progetto di riqualificazione dell'impianto, arrivano dalle colonne del Messaggeroche spiega: " Voi fate tutto facile, io sto ancora facendo mille verifiche del caso. Roma non è nata in un giorno".Nei giorni scorsi si ipotizzava che tra fine giugno e i primi di luglio la Lazio potesse presentare ufficialmente in Campidoglio il progetto definitivo. A riguardo però il patron del club non si è voluto sbilanciare liquidando la domanda sulle tempistiche per consegnare tutte le carte al comune con un "non lo so". Al momento quindi le uniche informazioni relative al progetto per ristrutturare lo stadio dell'omonimo quartiere romano e farlo diventare la nuova casa della Lazio rimangono quelle sul rendering che in via ufficiosa è stato visionato solo da alcuni addetti ai lavori (tra cui lo stesso assessore Onorato). Si tratta di, mantenendo le sue linee originarie. I punti essenziali comunque rimangono l'aumento della capienza fino a 45mila posti e la copertura delle tribune.