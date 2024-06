Stadio Flaminio, il comune di Roma incalza la Lazio: "Non aspetteremo Lotito in eterno"

AFP via Getty Images

Quando lo presentano non lo so, non ho idea. Se Lotito lo presenta bene, noi non aspetteremo eternamente Lotito, questo mi sembra chiaro. Ma io questa frase la dico da due anni e otto mesi, motivo per il quale non sono stato molto amato dal presidente Lotito.

Parallelamente al mercato, continua a tenere banco la questionein casaL'assessore allo sport di, Alessandro, è intervenuto ai micorfoni di Radio Roma Sound ribadendo che il Campidoglio non attenderà in eterno che il presidentepresenti il progetto defintivio per la ristrutturazione dello stadio.

"Ad oggi la proposta più concreta, non c’è dubbio, è quella della Roma Nuoto" ha aggiunto l'assessore, spiegando che il loro progetto era già stato presentato all'amministrazione precedente. Quello della Lazio invece è ancora allo stadio ipotetico, sottolinea ancora Onorato: "Mitologica nel senso che al netto di un render visto da me,e presentarlo al Sindaco e a tutti gli assessori coinvolti: all'urbanistica, alla mobilità, al patrimonio, al commercio. Qualora veramente volessero fare un investimento in quell'area si potrebbe aprire una conferenza dei servizi perché la legge prevede la possibilità che si possano anche fare conferenze dei servizi parallele. Poi c’è sempre la proposta di Cassa Depositi e Prestiti, che non è mai arrivata al momento ad una progettualità concreta. Noi non faremo l’errore delle amministrazioni precedenti, noi vogliamo mettere la prima pietra e iniziare i lavori per la valorizzazione del Flaminio. Poi capiremo se ci sono degli investitori privati perché qualora questi investitori privati o per motivi tecnici, o per motivi economici, non ci sono, il Comune di Roma come ha riaperto il Palatiziano (il palazzetto dello sport che si trova vicino all'Auditorium, non lontano dallo stesso Stadio Flaminio, ndr) deve avere l'ambizione eventualmente di intervenire sul Flaminio".