TG3 - Inchiesta ultrà Inter e Milan, Beretta ai PM: "Ho incontrato Marotta, sapeva che avevo il daspo"

Arrivano attraverso il TG3 nuove dichiarazioni dell'ex vertice della Curva Nord, oggi in carcere non solo per gli sviluppi dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, ribattezzata "" e che ha di fatto azzerato i vertici dei gruppi organizzati delle tifoserie di Inter e Milan, ma anche per l'omicidio del "collega di tifo" Antonio Bellocco. Il telegiornale Rai ha infatti svelatodell'ultras interista, pentito, che davanti ai PM Paolo Storari e Sara Ombra, lo scorso 20 dicembre, ha individuato e identificato molti altri tifosi protagonisti di eventi critici in ambito stadio dal 2015 a oggi.

All'interno di questo interrogatorioQueste le sue parole svelate dal TG3: "Marotta l’ho incontrato quando ci sono state delle contestazioni, ci siamo beccati, magari eravamo sotto la sede, “Andrea, mi raccomando non fate casino.. tenete…”, la contestazione ci sta magari per gli acquisti che non andavano". Beretta ha confermato che all'epoca era già sottoposto a provvedimento di Daspo e a domanda diretta dei PM: "Quindi Marotta ha interloquito con lei sapendo che lei era sottoposto a Daspo?" Beretta ha ribadito: "Si, certo".

Nei giorni scorsi, inoltre, il Corriere della Sera aveva svelato un altro passaggio del verbale, depositato lo scorso 24 dicembre,a (),che queste dichiarazioni corrispondano al vero confermando che l'oggi Presidente condivida la politica di proteggere i propri collaboratori invitandoli a denunciare alla Digos i tentativi di condizionamento.