Sempre più squadre in Italia hanno uno stadio di proprietà o si stanno muovendo per averlo nel prossimo futuro. Un'idea questa che, all'inizio della sua avventura al Torino, anche Urbano Cairo aveva, salvo poi abbandonare quasi immediatamente il progetto promesso ai tifosi.



Ora il presidente del Torino sembrerebbe disposto a rivalutare l'idea di rilevare lo stadio Olimpico Grande Torino dal Comune. "Sono pronto a parlarne con il nuovo sindaco" ha infatti dichiarato in un'intervista a La Stampa.