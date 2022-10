Tra i giocatori che non sono stati neanche convocati per la partita del Torino contro l'Udinese c'era anche Etrit Berisha. Il secondo portiere granata non è partito per il Friuli a causa di un problema al gomito accusato alla vigilia della partita.



Le condizioni di Berisha verranno ora valutate dallo staff medico del Torino al Filadelfia.