Il Torino ha fissato il prezzo di Perr Schuurs, centrale olandese autore fino a questo momento di un'ottima stagione che gli ha permesso di finire nel mirino di diverse società: per cederlo la prossima estate Urbano Cairo chiede 50 milioni di euro.



Schuurs era arrivato ad agosto dall'Ajax per 12 milioni ma, dopo questo suo primo ottimo campionato in granata, il prezzo è notevolmente lievitato.