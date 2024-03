Torino, senti Kabic: 'Juric è un martello. Zapata una belva'

Tra gli acquisti di gennaio del Torino, Uros Kabic è l'unico che non ha ancora esordito con la maglia granata. Il giovane attaccante serbo, al momento in ritiro con la propria nazionale Under 21, è ritenuto ancora troppo acerbo dal tecnico Ivan Juric. Ma la voglia di giocare in Serie A a Kabic non manca di certo, come lui stesso ha raccontato in un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com.



“L’adattamento, grazie anche a Vanja Milinkovic-Savic, sta procedendo benissimo e sono molto felice. Juric è un martello, ma questo già lo sapevo perché tutti mi avevano avvertito prima di venire. Gli allenamenti sono davvero duri ma se dai il 100% lui ti rispetta. E io sto dando il massimo in ogni allenamento. Ora aspetto solo una possibilità”, ha raccontato Kabic.



L'attaccante serbo ha poi parlato dei compagni: “Duvan Zapata è una bestia. Nonostante sia un po’ avanti con gli anni rimane una belva! Ma non è l’unico che mi ha stupito…”.



Infine, sul Torino: "Il club ha vinto sette Scudetti e quando mi hanno raccontato la storia della tragedia di Superga ero sotto choc. Questo è un grandissimo club e io sono molto orgoglioso di vestire questa maglia".