Il Torino sogna Antonin Barak per rinforzare il proprio centrocampo, l'Udinese invece spera di poter contare su Vittorio Parigini per il proprio attacco. Da diversi giorni la società granata e quella bianconera hanno avviato una doppia trattativa e si è paventata anche una possibilità di scambio (più un conguaglio economico a favore dell'Udinese), la trattativa invece ora sta proseguendo separatamente.



Portare Barak a Torino per i dirigenti granata non sarà affatto semplice, viste le alte richieste economiche dei friulani, più semplice invece il compito dell'Udinese, per questo la trattativa per Parigini si sta ora sviluppando in maniera autonoma rispetto a quella per Barak.